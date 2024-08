Der Eissportverein in Jonsdorf bleibt trotz der Schließung der Eissporthalle weiter bestehen. Wie der ESC Jonsdorf Zittauer Gebirge auf seiner Internetseite mitteilte, hat die Mitgliederversammlung am Wochenende zwar mehrheitlich für die Auflösung gestimmt. Doch habe die Zahl der Befürworter mit 56 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder nicht für eine wirksame Auflösung gereicht. Dafür schreibe die Satzung mindestens 80 Prozent vor. Der Vorstand des Vereins sei geschlossen zurückgetreten.

In einer weiteren Mitgliederversammlung soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Ohne Halle sieht der bisherige Vereinsvorsitzende Ronny Völkel-Baier allerdings kaum eine Zukunft für den Verein. Wie er MDR SACHSEN sagte, haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Mitglieder den ESC verlassen. Zuvor hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die kommunale Kur- und Tourismus GmbH zum 1. Juni liquidiert wird. Diese war auch die Betreiberin der Eishalle in Jonsdorf.