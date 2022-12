Der suspendierte Leiter der Comenius-Oberschule Mücka muss für mehr als drei Jahre in Haft. Zunächst hatte der Angeklagte und frühere Schuldirektor Revision gegen seine Verurteilung vom April wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern eingelegt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision nun verworfen, wie das Landgericht Görlitz am Montag mitteilte. Dem BGH-Beschluss nach fanden sich keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten in dem Urteil des Landgerichts Görlitz.