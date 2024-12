Was ist das Friedenslicht? Das Friedenslicht wird seit 1986 jedes Jahr vor Weihnachten in Bethlehem entzündet, dem Geburtsort Jesu. Es wird von dort aus in viele Länder der Welt verbreitet, um Menschen zu verbinden. Besonders in der Adventszeit dient es als Botschaft, sich für Frieden und Verständigung einzusetzen. Wegen des Krieges im Nahen Osten geht das Licht dieses Jahr von dem Ort Christkindl, der Partnerstadt Betlehems in Österreich aus. Die Tradition wurde vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen.