Die Freie Waldorfschule in Görlitz hat ein ungewöhnliches Domizil – sie ist seit 2020 in einem umgebauten früheren Güterbahnhof untergebracht. Jetzt soll auf dem Gelände ein Schulclub für die die Oberstufe eingerichtet werden. Passend zur Geschichte des Ortes fiel nach langer Diskussion die Wahl auf einen ausgedienten Eisenbahnwaggon, wie Schulleiter Bernhard Malina MDR SACHSEN sagte. Ein halbes Jahr Planung und Organisation später - so wurde eigens ein kurzes Gleis auf dem Schulhof verlegt - traf das künftige "Clubhaus" am Dienstag ein.