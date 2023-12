In vier Monaten wurde durch die kleine Gruppe ein Raum gesucht und gemietet, die Ausstattung teilweise privat bezahlt und ein Betreiber-Verein gegründet. Claudia Thiele ist die Vizechefin. Sie betont, wie wichtig der neue Anlaufpunkt für die Jugendlichen der 5.000-Einwohner-Stadt ist. "Das war schon zu unserer Zeit ein großes Problem. Deshalb finde ich das so toll, dass sich das jetzt so gefunden hat", sagt sie. "Es liegt auch in unserer Eltern- und Erwachsenenpflicht, dass wir denen auch eine Perspektive bieten können und müssen."