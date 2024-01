Das Gerhart-Hauptmann-Theater plant, während der Sanierung seines Stammhauses in Görlitz in eine Ausweichspielstätte zu ziehen. Dafür soll eine Halle des früheren Güterbahnhofs in der Neißestadt umgebaut werden. "Die Pläne stehen", sagte Intendant Daniel Morgenroth. Man rechne noch in diesem Monat mit dem Fördermittelbescheid.