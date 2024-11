Die Ursache für die Havarie in Kodersdorf am vergangenen Freitag ist geklärt. Wie der Trinkwasserzweckverband Neiße-Schöps mitteilte, waren veraltete Rohre geplatzt. Aufgrund der defekten Rohre war die Trinkwasserversorgung für den Ort und für das Gewerbegebiet ausgefallen. Zudem musste der Autobahntunnel Königshainer Berge gesperrt werden, weil die Löschwasserversorgung für den Brandschutz nicht mehr gewährleistet war. Laut Trinkwasserzweckverband sei der Austausch der alten Leitungen in Planung.