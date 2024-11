Die Sperrung des Tunnels Königshainer Berge an der A4 ist aufgehoben. Einsatzkräfte haben die Havarien an einer Hauptversorgungsleitung unter Hochdruck behoben, teilte der Trinkwasserzweckverband Neiße-Schöps auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Die Wasserversorgung konnte laut Zweckverband wieder hergestellt werden.

Der A4-Tunnel Königshainer Berge war seit dem frühen Freitagmorgen komplett gesperrt. Grund dafür waren zwei Havarien an einer Wasserleitung in der Region. Dadurch war keine Löschwasserversorgung im Tunnel möglich. Da dadurch der Brandschutz nicht gewährleisten werden konnte, wurde der Tunnel gesperrt.

Wegen der defekten Wasserleitung hatten Unternehmen im Gewerbegebiet Kodersdorf sowie 1.200 Haushalte in Kodersdorf kein Wasser. Die Tunnel-Sperrung führte zu Staus in Richtung Görlitz zeitweise bis Weißenberg und in Richtung Dresden bis Görlitz. Auch auf Umleitungsstrecken staute es sich in beide Richtungen.