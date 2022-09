Spitzkunnersdorf in der Oberlausitz ist ab sofort besser für Starkregen gewappnet. Das Dresdner Ingenieurbüro Noack hat eine Starkregengefahrenkarte für den Ortsteil von Leutersdorf erstellt. Es ist ein Novum in Sachsen, erklärt Torsten Noack, der die hydraulischen Berechnungen durchgeführt hat. "Das Neue daran ist, dass wir in der Lage sind, Starkregen wirklich modelltechnisch zu erfassen und wild abfließendes Wasser abzubilden." Zuvor habe man sich bei Gefahrenkarten auf das von Bächen oder Flüssen kommende Wasser konzentriert. Wassermassen und Schlammlawinen von Hängen und Feldern seien bisher vernachlässigt worden, sagt Noack.

Städte und Dörfer müssen sich zunehmend auf Wetterextreme einstellen. Auf lange Hitzewochen folgen Gewitter mit enormen Regenfällen. Das zeigen die Daten der Vergangenheit und Berechnungen in die Zukunft vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auch für Ostsachsen. Danach ändert sich der Jahresniederschlag in der Oberlausitz insgesamt wenig, jedoch nimmt er im Sommer ab und im Winter zu. Laut Prognosen des Landesumweltamtes steigt außerdem bis zum Jahr 2050 die Durchschnittstemperatur um mehr als zwei Grad.

Der wenige Regen hat Folgen. Der Grundwasserspiegel bei Zittau ist so weit gesunken, dass sich mancherorts die Trinkwasserversorgung schwierig gestaltet. So ist in dem Dorf Schlegel der Trinkwasserbrunnen nicht mehr ergiebig genug und die Stadtwerke Zittau mussten für eine Million Euro eine neue Wasserleitung in den Ort legen.