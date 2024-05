Volker Otte kniet auf der Straße, sein Kopf liegt fast auf dem Pflasterstein. Er schaut sich mit seiner Lupe die Blätter eines kleinen Pflänzchens an. "Ja, das ist das Brunnenlebermoos", bestätigt der Biologe. Es wächst mitten in der Altstadt von Görlitz zwischen dem Straßenpflaster. Seine Kollegin Kristin Baber markiert es mit einem Kreidekreis und schreibt den Namen darunter. Die beiden arbeiten beim Senckenberg-Museum für Naturkunde und haben die Botanik-Aktion "Krautschau " für Görlitz organisiert.

Rund zehn Leute begleiten sie auf ihrer Expedition durch die Stadt, um den sonst unbeachteten Wildpflanzen auf die Spur zu kommen. "An das letzte Tier, was man gesehen hat, erinnert man sich deutlich öfter. An die letzte Pflanze eher weniger" meint Kristin Baber. Die Pflanze nehme man zwar im Hintergrund als Grün wahr, aber ihre Art nicht. Dabei gebe es schätzungsweise rund 500 unterschiedliche Wildpflanzenarten in einer Stadt. Mit der Aktion wolle man das Bewusstsein dafür schärfen, was alles in der Stadt wächst, sagt Biologin Baber.