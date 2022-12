"Wir haben zum 1. Januar im Norden des Landkreises endlich ein vertaktetes Bus- und Bahnsystem. An vielen Stellen gibt es stündliche Verbindungen in unterschiedliche Richtungen. Das ist für uns ein echter Schritt nach vorn", sagte Kreisdezernent Thomas Rublack. Alles in allem gebe es im Landkreis rund eine Million zusätzliche Fahrplankilometer, so Rublack. Ziel des neuen Taktfahrplans ist den Angaben zufolge, Bus und Bahn besser miteinander zu vernetzen.