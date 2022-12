Das greife immens in die Freizeitgestaltung der Kinder ein, sagt Judith Stuck. Nach Hausaufgaben und Lernen bleibe kaum noch Zeit für Sportverein oder Musikschule. "Bei einigen wird es unmöglich, dass dann noch zu realisieren." Hinzu komme, dass eine sichere Haltestelle im Ort an eine stark befahrene Straße verlegt werden soll. Gerade für Grundschüler sei das ein Problem. Von ähnlichen Sorgen berichten auch Elterninitiativen aus anderen Orten, wie aus Königshain oder Waldhufen.

Landrat Meyer verspricht jetzt Unterstützung. Man werde allen Hinweisen nachgehen. Noch in dieser Woche will er unter anderem mit den Elterninitiativen sprechen. Auf alle Schreiben, die den Landkreis erreicht haben, soll es Antworten geben. "Wir werden aber auch dort anbieten, dass es individuelle Rücksprachemöglichkeit gibt, um wirklich dann zum 1. Januar Klarheit zu haben, ob die Busverbindungen erreichbar sind." Der Landkreis werde sich bemühen, Lösungen zu finden.

Eine Erkenntnis habe ihm die Diskussion um den Taktfahrplan auf jeden Fall gebracht, ergänzt Meyer: "Wir müssen in der Kommunikation und in der Beteiligung bei ähnlichen Prozessen künftig deutlich besser werden." Denn grundsätzlich sei der Taktfahrplan eine gute Sache, findet der CDU-Politiker. Ab Januar gebe es dadurch mehr als eine Million zusätzliche Fahrplankilometer. Das bedeute, dass an den Wochenenden und in den Ferienzeiten wieder mehr Linien fahren, unabhängig vom Schülerverkehr. Er hofft deshalb, dass die Probleme bis zum Start im Januar gelöst werden können.