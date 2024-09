Insgesamt waren 12.700 Wahlberechtigte aufgerufen, über das neue Stadtoberhaupt abzustimmen. Dabei zeichnete sich bereits am Nachmittag eine geringe Wahlbeteiligung ab. Wie das Stadtwahlbüro auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 16 Uhr bei 44,4 Prozent, einschließlich der Briefwähler. Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 47,71 Prozent.

Der zweite Wahlgang war notwendig geworden, weil im ersten Wahlgang Anfang September keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht hatte. Sie lagen aber sehr dicht beieinander. So kam Swantje Schneider-Trunsch von der Wählervereinigung Klartext auf 35,3 Prozent der Stimmen, für Einzelbewerberin Katja Dietrich stimmten 34,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler. In absoluten Zahlen ergab das einen Unterschied von gerade einmal 47 Stimmen. David Kreiselmeier von der AfD erhielt damals 30 Prozent der Stimmen. Im zweiten Wahlgang reichte die einfache Mehrheit für den Wahlsieg.

Einzelkandidatin Katja Dietrich ist eigentlich SPD-Mitglied, trat aber als unabhängige Kandidatin an. Die Wirtschaftsgeografin arbeitet bei der sächsischen Agentur für Strukturentwicklung und sitzt für die SPD im Stadtrat. Sie hatte nach dem ersten Wahlgang am 1. September angekündigt, im Falle eines Wahlsieges vor allem die Wirtschaft im Auge zu haben: "Als erstes werde ich endlich angehen, dass wir eine Wirtschaftsentwicklung aufbauen, eine Wirtschaftsförderung im Rathaus gemeinsam mit den Unternehmen und uns hier aufstellen und auch zukunftsfähig machen, das wir auch Arbeitsplätze für unsere Jugend anbieten können."

Swantje Schneider-Trunsch von Klartext ging mit der Unterstützung der CDU ins Rennen. Die 46-Jährige kümmert sich als Kämmerin in der Stadtverwaltung um Weißwassers Finanzen.

Für die AfD stellte sich der 38 Jahre alte Musiklehrer David Kreiselmeier zur Wahl. Er soll nach MDR-Recherchen Mitglied der Reichsbürgergruppierung "Königreich Deutschland" sein. Das weist er zurück. Er wolle sich parlamentarisch in der Kommunalpolitik engagieren, sagt Kreiselmeier MDR SACHSEN.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) tritt nicht mehr zur Wahl an. Der 53-Jährige führt gesundheitliche und familiäre Gründe für seine Entscheidung an, aber auch öffentliche Anfeindungen bis hin zu Morddrohungen in Briefen, SMS und Mails. Er war seit 2010 im Amt.