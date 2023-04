Sorbisches Brauchtum Osterreiten für Anfänger: Reitunterricht in Horka

Hoch zu Ross verkünden die Osterreiter am Ostersonntag in der Lausitz die Auferstehung Jesu Christi. Dabei gilt: das Gesangbuch in der einen Hand, singen, beten, die Zügel mit der anderen fest im Griff. Alles andere als einfach. Einen Reitkurs speziell für Osterreiter bietet die Reittherapeutin und Reitlehrerin Ellen Schmole auf ihrem Vierseithof in Horka an.