Die Autobahnpolizei Bautzen kann sich bei Fahndungen auf einen "Kollegen auf vier Pfoten" verlassen: Polizeihund Seiko hat auf dem Rastplatz Oberlausitz-Süd an der A4 einen mutmaßlichen Autodieb aufgespürt, informierte die Polizei. Zuvor hatte ein Zeuge den Beamten auffälliges Auto gemeldet, das leer, unverschlossen und mit laufendem Motor auf dem Parkplatz stand. Dann trafen Beamte einen Verdächtigen an der Toilette. Nun war die Spürnase von Fährtenhund Seiko gefragt. Der belgische Schäferhund erschnüffelte eine Spur vom geparkten Auto direkt zum Verdächtigen. Volltreffer.

An der Toilette nahm die Polizei den 47 Jahre alten Mann in Gewahrsam und brachte ihn zum Polizeirevier. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug im Wert von 35.000 Euro im 620 Kilometer entfernten Raum Heidelberg in Baden-Württemberg gestohlen worden war. Der tatverdächtige Mann stand unter dem Einfluss von Aufputschdrogen. Laut Polizei wird nun die Justiz entscheiden, ob der Mann in die U-Haft muss.