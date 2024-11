"Ich war damals mit bei der Rechtsmedizin in Jena, mit dem Angehörigen, der das tote Kind identifizieren sollte. Das ist mir sehr nah gegangen. Wie die Kleine da lag - sowas nimmt man schon mit. Aber man versucht wirklich, Abstand zu bekommen. Sonst wird man verrückt."

Fälle mit Kindern seien immer schlimm. Auch das Verschwinden einer Mutter aus Lauscha, die ihr Neugeborenes zurückgelassen hatte. Diesen Fall hat die Kripo Saalfeld übernommen. Doch auch in Suhl hofften die Ermittler, dass die Frau gefunden wird.

Gütten und die Sprecherin der Suhler Polizei, Julia Kohl, erinnern sich gemeinsam noch an einen anderen Fall mit einem Kind. Eine Mutter hatte versucht, sich und ihr Kind in der Werra umzubringen. Die Frau überlebte, das Kind nicht.

"Umgangssprachlich nennt man das 'erweiterter Suizid' - das ist aber Mord", so Julia Kohl und denkt zurück an die - vergebliche - Suche mit den Tauchern: "Das Kind ist nie gefunden worden. Es war ein Jahr alt, klein. Das wird wohl nie gelöst. Man weiß zwar, was passiert ist - aber man kann der Familie nicht den Körper zurückgeben zum Bestatten."