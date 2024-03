Verkehrskontrolle Fahrer bei Niesky mit exotischer Tierfracht im Auto gestoppt

Eine ungewöhnliche Fracht haben Polizisten in der Gemeinde Mücka nordwestlich von Niesky (Landkreis Görlitz) am Samstagnachmittag entdeckt: Ein Autofahrer transportierte in seinem Lieferwagen nicht nur zwei Jungbullen, sondern auch zwei Kängurus, zwei Lamas und einen Tukan, wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte.