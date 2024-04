Kaditz, wir haben ein Problem: Bei der Stadtentwässerung in Dresden ist eine Störung an den Faulgasbehältern aufgetreten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stockt die Produktion von Klärgas. Der Gehalt an Methangas sinke aus ungeklärter Ursache. Man arbeite mit Hochdruck daran, den Normalbetrieb wieder herzustellen. Von der Betriebsstörung gehen demnach keine Gesundheits- oder Umweltgefahren aus, alle gesetzlichen Vorgaben für gereinigtes Abwasser werden eingehalten.