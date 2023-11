Der 79 Jahre alte Mann war nach Angaben der Polizei Mitte September leblos in seiner Wohnung in Görlitz gefunden worden. An seinem Körper befanden sich Spuren von Gewalteinwirkung. Ein Nachbar hatte den Rettungsdienst alarmiert, nachdem er den Mann einige Tage nicht mehr gesehen hatte. Die Gerichtsmediziner bestätigten nach einer Sektion den Verdacht eines gewaltsamen Todes. Nach Ermittlungen der Mordkommission habe der Mann am Nachmittag des 13. September noch gelebt.