Das sächsische Oberbergamt hat am Mittwoch einem Antrag des Energiekonzerns Leag auf eine sogenannte Grundabtretung stattgegeben. Dabei geht es um ein privates Waldgrundstück bei Rohne, das für die Erweiterung des Tagebaus Nochten abgebaggert werden soll.

Der Eigentümer will es jedoch nicht an die Leag verkaufen und hat es stattdessen 2019 an die Umweltgruppe Cottbus der Grünen Liga verpachtet. Da es keine Einigung mit dem Grundstücksbesitzer gab, hatte die Leag beim Oberbergamt die bergrechtliche Grundabtretung beantragt.