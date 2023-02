Schulhündin Luna hat die Ruhe weg. Geduldig liegt sie in ihrem Körbchen in einem Klassenzimmer der Melanchthon Oberschule in Görlitz. Ihr Herrchen Eckhard Hein ist Biologielehrer und unterrichtet gerade eine 7. Klasse. Seit diesem Schuljahr lässt er sich dabei von seiner Mischlings-Schäferhündin begleiten. Während des Unterrichts liegt Luna vorne an der Tafel oder dreht ihre Runden durch das Klassenzimmer.