Das Birkhuhn soll zurück in die Oberlausitz kommen. Daran arbeitet die Landesstiftung Natur und Umwelt (Lanu). Um sich anzuschauen, wie die Auswilderung gelingen kann und was zum Schutz der seltenen Vogelart getan werden muss, haben sich in der vergangenen Woche zehn Fachleute aus Deutschland auf den Weg nach Polen gemacht. Ziel der Exkursion war Ruszów in der Woiwodschaft Niederschlesien, etwa 50 Kilometer von Görlitz, wo Birkhühner leben. Mit dabei waren Fachleute aus der sächsischen Vogelschutzwarte, der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz, des Bundesforstes und der Lanu.