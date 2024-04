An der höchsten Stelle soll die Brücke sechs Meter hoch werden. Die Besucher haben von ihr also einen guten Blick auf den Park. "Die Brücke soll sich in das bestehende Gelände einpassen", erklärt Liebig. Die Brücke aus Metall und Holz wird nicht ganz gerade verlaufen, auch weil sie an den Bäumen vorbei gebaut wird.