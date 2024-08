Guck mal, was da krabbelt! Die lehmfarbene Ziegelfassade verrät einiges zum Innenleben des künftigen Senckenberg Campus an der Bahnhofstraße in Görlitz. Wie das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) mitteilte, sind kleine Bodentiere wie Milben und Springschwänze im Stein dargestellt.

Was manchen schaudern lässt, ist Alltag für die rund 100 Forschenden der Senckenberg Gesellschaft, die bislang in verschiedenen Gebäuden in Görlitz untergrbacht ist. Ab 2026 sollen sie den Komplex beziehen, dessen Baustelle Neugierige am 6. August von 17 bis 20 Uhr besichtigen dürfen.