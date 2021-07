Die Tomatenrostmilbe (Aculops lycopersici) ist schon seit 1991 in Deutschland und hat seitdem als Schädling in Gemüseanbau-Betrieben eine gewisse Bedeutung. In den vergangenen Jahren hat es aber immer mehr Freizeitgärtner getroffen, und die Tomatenrostmilbe ist zum Problemschädling in Gewächshäusern geworden.