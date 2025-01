Wie lange das so bleibt, kommt natürlich auf das Wetter an. "Vier, fünf Tage", vermutet er. Kießlich betont, dass er und seine Kollegen von der Skischule durch die "Schneezaunmethode" ganz ohne Schneekanone auskommen, um die Piste befahrbar zu machen. "Wir brauchen weder Strom noch Wasser, sondern sammeln einfach alles, was der Wind uns bringt an Schnee auf unserem Hang."

An den Schneezäunen würden sich Schneewehen bilden, die dann verteilt werden. In der Regel bleibe der Hang so bis Ende Februar befahrbar. Aber natürlich komme es auf das Wetter an, sagt er. "Jedes Mal, wenn es schneit, geht bei uns wieder der Skibetrieb los."

Skifahrer aus Dresden, Görlitz und Cottbus

"Wir sagen immer, es ist eine Wintersportanlage auf geneigter Fläche für alles, was rutscht und kullert", sagt Kießlich über die kleine Piste an der Rübezahlbaude, auf der er seine Kurse gibt. Von drei Jahren bis 85 seien alle Altersklassen auf der Piste vertreten. Die meisten kämen aus der Region, "allerdings aus einem Umkreis von 100 Kilometern - also auch aus Dresden, Görlitz und Cottbus", sagt er. Dann schwingt er sich auf seinen Skiern im Slalom den Hang hinunter.