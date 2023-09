Vanessa Seidel hat Freude an der Bewegung. Zwei- bis dreimal pro Woche trainiert die Elfjährige in der Leichtathletikabteilung ihres Vereins TSG Kraftwerk Boxberg Weißwasser e.V. - und das schon seit sechs Jahren. "Mein Traum wäre es, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen", sagt Vanessa. Bevor es aber soweit ist, muss die Weißwasseranerin erstmal kleinere Hürde meistern. Am Freitag legt sie im "Stadion der Kraftwerker" in ihrer Heimaststadt erstmal das Sportabzeichen ab. Die entsprechende Tour des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat in der Oberlausitz Station gemacht, rund 1.000 Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen.