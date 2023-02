Mögliche Schließung des Werkes IG Metall: Waggonbau Niesky muss erhalten bleiben

Der Waggonbau Niesky ist der letzte Produktionsstandort für Güterzüge in Deutschland. Doch das Unternehmen der slowakischen Tatravagonka-Gruppe hat offenbar kein Interesse mehr an dem Standort in der sächsischen Kleinstadt. Die IG Metall Ostsachen appelliert jetzt an die Politik, den Standort aus strategischen Gründen zu erhalten. Ist die Schließung noch aufzuhalten?