Mehrere hundert Menschen demonstrieren zur Stunde in der Lausitz für einen schnelleren Kohleausstieg. Sie kamen vor dem Bahnhof in dem kleinen Lausitzer Ort Schleife zusammen und wollen von hier aus zu einer Demonstration zum Tagebau Nochten starten. Unter ihnen ist auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for future.

Das Kohlekraftwerk Boxberg im Tagebau Nochten: Das Oberbergamt soll über die Fortführung des Tagebaus nach 2026 entscheiden, da dessen Zulassung befristet ist. Bildrechte: IMAGO / Steffen Unger