Schuster nennt noch ein weiteres Argument gegen die Ausweitung des Tagebaus: In einem Gutachten für die Leag schreibt der Hydrogeologe Wilfried Uhlmann, der das private "Institut für Wasser und Boden Dr. Uhlmann" in Dresden leitet, dass "mittelfristig nach der Flutung mit einer Versauerung des Bergbaufolgesees im Tagebau Nochten zu rechnen" sei.

Für einen stabilen pH-Wert sei noch im Jahr 2150 eine "Inlake-Neutralisation" notwendig - es müssen also basische Stoffe in den See eingebracht werden. Dies kann zum Beispiel über Schiffe geschehen, die Kalk im See verteilen. Das geschieht auch jetzt schon in einigen Bergbaufolgeseen.