In einer Halle am Stadtrand von Weißwasser werden aus alten Feuerwehrautos leuchtende Weihnachtsfeuerwehren. Seit Wochen werkeln dafür Feuerwehrleute wie Jürgen Herzog an den Oldtimern. Hunderte Meter LED-Lichtschläuche haben sie bereits außen an den Autos befestigt. Sie würden über den Zigarettenanzünder betrieben, erklärt Herzog und zeigt auf einen knapp 60 Jahres alten S4000: "An dem Auto sind 180 Meter Lichtschläuche angebracht, am Fahrzeug der Feuerwehr Boxberg sogar 280 Meter. Also, das ist schon immens."

Der S4000 ist eine von neun Feuerwehren, die am Sonnabend auf die inzwischen dritte Tour der Weihnachtsfeuer rund um Weißwasser gehen. Die Idee dazu hatten Jürgen Herzog und seine Mitstreiter von der AG Feuerwehr Historik und des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr während der Corona-Pandemie. "Es war nichts los. Es waren keine Weihnachtsmärkte, die Kinder saßen zu Hause. Da haben wir gesagt, wir machen das. Wir wollten Kinderaugen zum Leuchten bringen." Nachdem die Touren in den vergangenen beiden Jahren viele Menschen auf die Straße gelockt hatten, habe man sich dieses Jahr für die dritte Auflage entschieden.

Dafür muss natürlich auch der Weihnachtsmann mit an Bord. In diesem Jahr schlüpft Klaus-Jürgen Richter in dessen Rolle. Noch aber hilft er mit bei den Vorbereitungen und kämpft gerade mit einem USB-Stecker der LED-Lichtschläuche. Die alte Technik der Autos mit der modernen Technik der Lichterketten zu verbinden, sei manchmal gar nicht so einfach, meint der Feuerwehrmann. Am Sonnabend soll aber alles funktionieren, da ist er sich sicher. Dann wird der Weihnachtsmann auch viele Süßigkeiten für die Kinder im Sack haben: "Das ist ja das Wichtigste", sagt Richter und lacht.

Damit die Menschen die leuchtenden Feuerwehrautos nicht nur im Vorbeifahren bewundern können, wird es erstmals einen längeren Halt geben. Dafür hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser am Sonnabend eine "Wunschhaltestelle" am Bahnhofsvorplatz eingerichtet. Dort gehe es nicht nur darum, dass die Feuerwehren angesehen werden können, erklärt Jörg Lübben vom Förderverein. Kinder und Jugendliche können außerdem ihre Wünsche für sich, aber auch für die Stadt aufschreiben. Sie würden für die Stadtverwaltung gesammelt und dann an Luftballons in den Himmel geschickt. Über die Wünsche wolle man mit der Stadt ins Gespräch kommen.

