Ideen und Begehrlichkeiten, wie das Geld verwendet werden könnte, gibt es schon. So verlangt die Linksfraktion im Landtag, das Geld in Krankenhäuser, Schulen und Kitas zu investieren. Keinesfalls dürfte die Landesregierung allein darüber entscheiden. Dies sei Sache des Landtags, sagte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt.

Es sei gute Tradition in Sachsen und teilweise auch gesetzlich abgesichert, dass sich Freistaat und Kommunen gegenseitig an zusätzlichen Einnahmen beteiligen. Die 35 Prozent entsprechen der Quote, mit der Sachsen die Kommunen üblicherweise an seinen Einnahmen beteiligt.