Die Behandlung der an Mukoviszidose erkrankten 16 Jahre alte Tochter soll laut Waltermann in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden. "Das geht nicht sofort, da die Medikamente erst beschafft werden müssen", sagt er. Durch die Abschiebung habe sich ihr Gesundheitszustand "nicht verbessert", da eine Behandlung in Albanien nicht möglich war.