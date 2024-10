Der Regionalverkehr Erzgebirge (RVE) mit Hauptsitz in Annaberg-Buchholz sucht wie viele Verkehrsunternehmen dringend Fahrer. Der Leiter Verkehr bei der RVE, Erik Konopka, sagte, in den kommenden zehn Jahren würden 170 Busfahrer altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheiden. Deshalb bemüht sich der frühere Kraftverkehr Annaberg um Azubis - auch aus dem Ausland. Zu ihnen gehört Suman Sigdel. Der 19-Jährige ist vor vier Monaten aus Nepal ins Erzgebirge gekommen. Deutsch spricht der junge Mann schon gut, nur an den erzgebirgischen Dialekt müsse er sich noch gewöhnen, sagt er.

Der gestande Busfahrer und Verkehrsmeister beim RVE, René Keßler, sagt mit Blick auf den Mangel an Fachkräften im Fahrbetrieb: "Es will keiner morgens um 4 Uhr anfangen. Samstags und sonntags will keiner mehr groß was machen." Man sei froh über jeden, der den Job ergreifen möchte.