Auch die Nachbildung der versunkenen Strecke hat eine wechselvolle Geschichte, sagt Modellbahn-Enthusiast Stefan Trommer. "Wir haben sie vor der Wende in Falkenstein als Modellbahn-Verein gebaut." In der Wendezeit habe sich der Verein aufgelöst, die Anlage sei vom Museum in Eibenstock übernommen worden. "Dann haben wir gesagt, wir kümmern uns weiterhin um die Anlage." Seitdem halten er und vier weitere Modellbahnfans die kleine Bahn in Schuss.