Bahnreisen ins Erzgebirge werden in dieser Woche durch Bauarbeiten an mehrern Strecken erschwert. Wie die Erzgebirgsbahn auf ihrer Internetseite mitteilte, laufen bis Freitag kurzfristige Instandsetzungsarbeiten am Bahnübergang in Scharfenstein. Der gesamte Streckenabschnitt zwischen Zschopau und Cranzahl der Linie RB80 (Chemnitz - Flöha - Cranzahl) wurde gesperrt. Erst ab Sonnabend sei wieder Normalbetrieb mit Zügen möglich, hieß es. Während der Bauarbeiten fahren Busse im Ersatzverkehr.

Auch auf der Linie der Regionalbahn 81 (Chemnitz - Obernhau-Grünthal) fallen Züge aus. Wegen Mulcharbeiten werde das Streckengleis Grünhainichen-Borstendorf - Hetzdorf (Flöhatal) bis 26. Juli gesperrt, so die DB-Tochter. Züge fallen zwischen Flöha und Grünhainichen-Borstendorf aus und werden durch Busse ersetzt.



Ferner ist die Strecke der RB95 (Zwickau - Johanngeorgenstadt) zwischen Antonsthal und Johanngeorgenstadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Dort fahren ebenfalls Ersatzbusse. Reisende Richtung Karlovy Vary müssen zudem zwischen Nejdek und Potucky in Busse umsteigen, weil die Tschechische Staatsbahn ČD an ihrer Strecke baut. Die Ersatzbusse der ČD und die der Erzgebirgsbahn haben den Angaben zufolge an der Haltestelle Wittigsthaler Hof gegenseitigen Anschluss. Die Einschränkungen in Tschechien dauern bis 15. November.