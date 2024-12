Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Advent im Erzgebirge Damit Uniformen nicht nass werden: Schneeberger opfern Bergaufzug für große Bergparade

08. Dezember 2024, 15:03 Uhr

Etwa 400 Bergmänner- und Frauen aus zahlreichen Orten und dem Ausland werden am Zweiten Advent zur großen traditionellen Bergparade in Schneeberg erwartet. Unentbehrlich dafür sind die traditionellen Uniformen der Bergleute. Damit diese nicht in feuchte Klamotten schlüpfen müssen, sagten die Schneeberger den Bergaufzug am Sonnabend ab. Wegen des Dauerregens wären hier alle bis auf die Haut durchnässt - und so schnell kann keine Uniform trocknen.