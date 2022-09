Die Zukunft des Fichtelberghauses in Oberwiesenthal ist gesichert. Wie das Landratsamt Erzgebirgskreis am Freitagnachmittag mitteilte, wurde ein neuer Pächter gefunden. Die Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) übernimmt ab November das Haus. Die Gesellschaft betreibt bereits die Fly-Line am Fichtelberg. Am Freitag wurde der Vertrag unterzeichnet. "Ich hoffe jetzt auf einen konstruktiven Übergang", so Landrat Rico Anton.