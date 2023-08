Der Parkplatz West in Schneeberg bei der Gaststätte "Goldene Höhe" sei generell besser zu nutzen, sagt Jens Müller. "Dort haben wir nur das Zufahrtsproblem, weil es dort sehr feucht und morastig ist." Besucher können auch auf dem Festplatz "Unter den Linden" in Schneeberg parken. Dort gebe es rund 200 bis 300 Stellpätze. Und auch die öffentlichen Straßen im Gewerbegebiet "Gerichtsberg" können zum Parken genutzt werden. "Als Plan B haben wir noch die ganzen Flächen oben am Filzteich", so Müller.