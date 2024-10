Im Fall des 34-Jährigen, der in einem stillgelegten Silberbergwerksstollen in Annaberg-Buchholz vermutet wird, nehmen die Behörden mittlerweile den Tod des Mannes an. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt nach einer Besprechung mit Vertretern der Stadt, der Polizei und des Oberbergamtes hervor. Dabei habe die Kriminalpolizei ihre Ermittlungsergebnisse vorgestellt. Demnach gibt es keine Hinweise darauf, dass der Vermisste sich noch lebend im Stollen befindet. Eine Bergung des Leichnams sei nicht geplant.