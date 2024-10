Herr Geyer, Sie kennen die Szene der sogenannten Schwarzbefahrer. Was haben Sie gedacht, als Sie von der Vermisstensuche in Annaberg-Buchholz gehört haben?

René Geyer: Das gleiche, was man eigentlich immer in solchen Momenten denkt: Hoffen, dass die Person gefunden wird, möglichst schnell vor allem und unverletzt. Egal, ob sie irgendwas falsch gemacht hat oder nicht. Da ist ja trotzdem jemand, der Familie hat und da wieder schnellstmöglich rausgeholt werden muss.

Können Sie sich vorstellen, warum der Mann möglicherweise Sprengstoff dabei hatte - obwohl noch nicht sicher ist, dass dieser von ihm stammte?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne keinen Mineralienabbauer, der mit Sprengstoff hantiert. Wer weiß, was da im Hintergrund noch läuft oder wem das wirklich gehört hat. Man steht sicherlich nicht gern in einem Stollen, in dem eine Rohrbombe detoniert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind nicht die üblichen Praktiken. (Anmerk. d. Red.: Bei der Suche nach dem Mann wurde in dem Stollen ein Metall-Zylinder mit Sprengstoff gefunden.)

Bildrechte: René Geyer



Was unterscheidet denn die verschiedenen Typen der "Schwarzbefahrer-Szene", wenn ich sie mal so nennen darf?

Schwarzbefahrer ist schon leicht negativ behaftet. Ich würde sie eher als Bergbau-Enthusiasten bezeichnen, also Leute, die sich für Bergbau und Geschichte interessieren. Und darunter gibt es die, die ein Abenteuer suchen, die in einen Bunker oder ins Bergwerk gehen mit einer Taschenlampe. Dann gibt es die, die sich wirklich für die Geschichte interessieren und die Leute, die sich hauptsächlich für die Technik interessieren, also für die Grubenbahn, die Gleise, Spurabstände und solche Sachen.

Oder Leute, die einen Forscherdrang haben. Was war wo, wie kommt man noch weiter und findet man noch Stellen, die schön aussehen. Für manche Leute ist der Berg schön. Trockenmauern sind für manche Leute wirklich schöne Sachen, die akkurat gebaut wurden zu der damaligen Zeit, etwa so wie man sich alte Kirchen anguckt.

Sind die Erkundungen der "Schwarzbefahrer" erlaubt? Das Betreten der ehemaligen Bergwerke ist verboten, man kann eine Befahrung auch nicht beantragen. Schwarzbefahrer verstoßen gegen die sogenannte Hohlraumverordnung, was als Ordnungswidrigeit mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Sächsisches Oberbergamt

Und die Mineraliensammler, wie gehen die vor? Sind die anders?

Nein, sie sind eigentlich nicht anders. Die gehen genauso ins Bergwerk wie andere auch und gucken, was sie für Mineralien finden - so wie der eigentliche Bergbau ist. Bergbau ist früher Mineralienabbau gewesen und das ist das, was die Mineraliensammler auch heute machen: Sich ihre Stücke für sich selber suchen oder für den Verkauf. Die, die ich kenne, sammeln viel für sich selbst. Es gibt aber auch welche, die sammeln, um auf Börsen zu verkaufen und da geht es zum Teil auch um größere Summen.

Und geben die Sammler ihre Informationen weiter, wo was zu finden ist?