Bildrechte: Carsten Wagner

Verfassungsfeindliche Gesänge Nach Vugelbeerfast in Lauter-Bernsbach ermittelt die Polizei

Hauptinhalt

01. Oktober 2024, 15:25 Uhr

Das Vugelbeerfast in Lauter-Bernsbach hat eine lange Tradition, in der viel Liebe und Herzblut stecken. Doch das Volksfest am letzten Wochenende hat für negative Schlagzeilen gesorgt: Freitagnacht grölten junge Menschen im Festzelt ausländerfeindliche Parolen zum Partyhit "L’amour toujours". In Sachsen passiert das nicht zum ersten Mal.