Die kleine Wildkatze namens Salsa ist der neue Liebling im Zoo der Minis in Aue. Seit dem vergangenen Wochenende können Besucher diese Salzkatze - oder auch Kleinfleckkatze genannt - sehen. Und viele Katzenfans sind schockverliebt in das Tier, das flink Stämme erklimmt, klettert, spielt und hüpft. Kinder finden an der Katze am besten, "dass sie so gut auf Bäume klettern kann". "Ich find' die richtig süß", schwärmt eine Schülerin. Eine Rentnerin erzählt: "Traumhaft. Wir haben auch eine Katze zu Hause, aber eine normale."