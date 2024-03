Der Zoo der Minis freut sich kurz vor Ostern über einen felligen Neuzugang bei den Kleinen Pampashasen, auch Zwergmaras genannt. Aus Neuwied am Rhein in Rheinland-Pfalz ist ein Weibchen nach Aue abgegeben worden. Männchen Chaco soll sich über die Neue im Gehege - sie heißt Salina - sehr gefreut haben. "Die beiden sind schon ein Herz und eine Seele", schreibt die Stadt Aue dazu.

Dabei hatte es nicht nach einem Happy End im Nagerstall ausgesehen. Vor kurzem war ein Weibchen gestorben, das seit 2017 im Zoo der Minis mit Chaco gelebt hatte. Die beiden waren nach einer Beschlagnahmung und in gesundheitlich schlechtem Zustand in den Zoo gekommen und aufgepäppelt worden. Keiner wusste, wie alt die Tiere waren. Nach sieben Jahren starb Chacos Partnerin dann.

Die Tierart gilt als "Zoorarität", die nicht so oft vertreten ist. "Aber der 'Zoo der Minis' hatte Glück. Der Zoo Neuwied hatte vor einiger Zeit Nachwuchs und hat das weibliche Jungtier an Aue abgegeben", informierte Stadtsprecherin Jana Heckert zum Umzug des Tieres. Zwergmaras gehören zur Gruppe der Meerschweinchen, auch wenn sie wie Hasen hüpfen können. Ursprünglich leben Kleine Pampashasen im Südosten Südamerikas in Argentinien, Bolivien und Paraguay.