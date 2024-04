Der Erzgebirgskreis hat am Mittwoch die ersten Bezahlkarten für Geflüchtete ausgegeben. 35 Männer und Frauen haben laut Landratsamt die "SocialCard" erhalten. Bei ihnen handelt es sich um neu zugewiesene Asylbewerber. In einem nächsten Schritt folgen die Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften. Später kommen diejenigen hinzu, die bereits in Wohnungen leben.