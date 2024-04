Auf der Walz Moritz auf Wanderschaft - Von der Ostsee nach Sachsen

14. April 2024, 10:30 Uhr

Ab und an sieht man sie schon mal am Wegesrand: Wanderburschen. Moritz Hermes ist solch ein Wandergeselle. Der 21-Jährige aus der Nähe von Wolgast an der Ostsee ist seit September letzten Jahres unterwegs. Wir haben ihn in Annaberg-Buchholz in der Drechslerei von Jens Breitfeld getroffen. Dort will Moritz unbedingt das Drechseln lernen.