Das frühlingshafte Wetter der vergangenen Tage wurde in der Nacht zum Dienstag von einer Kaltluftfront beendet. Während noch am Sonntag in Sachsen bestes Ausflugswetter bei milden 20 Grad herrschte und die Vegetation bereits kräftig zu blühen anfing, überquerte in den Abendstunden eine Kaltfront mit kräftigen Sturm und Regen den Freistaat. Belaubte Bäume bogen sich dadurch stark. Gegen Mitternacht gab es laut MDR Wetterstudio zeitweise schwere Sturmböen zwischen 100 und 119 Kilometern pro Stunde.