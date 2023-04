Der Fahrgastverband Pro Bahn teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, wichtig sei, "dass die Strecken auch künftig zuverlässig, mit ausreichend Personal und mit ausreichender Fahrzeugkapazität betrieben werden". Größere Änderungen im Fahrplan seien nicht zu erwarten, sofern der VMS das Zugangebot wie bisher bestellt. Ein Problem sieht der Fahrgastverband aber im Wechsel der Fahrzeuge. Die Erzgebirgsbahn setzt sogenannte Desiro-Triebwagen ein, künftig fahren kleinere Regioshuttles. "Mit circa 70 Plätzen stehen künftig nahezu nur noch halb so viele pro Fahrzeug zur Verfügung wie bisher", erklärte der Fahrgastverband. In Spitzenzeiten sei das Kuppeln zweier Triebwagen erforderlich. Die kleineren Triebwagen verfügen auch nur noch über die 2. Klasse. Bei der Erzgebirgsbahn gibt es auch ein Abteil der 1. Klasse in den Zügen.

Hier wird es in den Hauptverkehrszeiten sowie im touristischen Verkehr an den Wochenenden und insbesondere in der Weihnachtszeit ganz sicher erforderlich sein, in Doppeltraktion zu fahren.

Der VMS ist zuversichtlich, dass der Übergang reibungslos klappt. Ein Sprecher bestätigte entsprechende Vorbereitungen. Eine EU-weite Ausschreibung sei zeitlich nicht möglich gewesen, weil die Erzgebirgsbahn die Vertragsverlängerung erst vergangenes Jahr abgelehnt hatte. Zur Einordnung: Die Tschechische Staatsbahn fährt beispielsweise von Karlovy Vary bis Johanngeorgenstadt und könnte auch in Deutschland auf Bestellung Zugverkehr nach Zwickau anbieten. Der VMS-Sprecher erklärte, für diese als RB95 bezeichnete Strecke würden insgesamt drei Züge benötigt. Weiter sagte er, dass bei der City-Bahn Chemnitz die Ausbildung von Eisenbahnern laufe - neun Mitarbeitende seien bereits in einer Lokführerausbildung, 17 sollen demnächst beginnen. Für die Strecken nach Olbernhau und Cranzahl würden auf dem Gebrauchtmarkt aktuell geeignete Triebwagen besorgt.

Zu den Gründen des Rückzugs der Erzgebirgsbahn macht die Deutsche Bahn (DB) keine Angaben und lässt nahezu alle Fragen unbeantwortet. In der Bahnbranche wird vermutet, dass die bisherigen Triebwagen der Erzgebirgsbahn nach einer gewonnenen Ausschreibung auf ein anderes Netz in Deutschland wechseln werden. Eine Bahnsprecherin kommentierte das nicht und bleibt schmallippig: "Die Erzgebirgsbahn wird den laufenden Verkehrsvertrag in gewohnter Qualität bis Juni 2024 fortführen." Danach bleibe die Verantwortung für die Infrastruktur und deren Betrieb - also für Gleise und Signale - bei der DB. "Die Erzgebirgsbahn bleibt eine wichtige Partnerin für die Region und die Eisenbahnbranche insbesondere im Bereich der Forschung und Erprobung neuer Technologien im Testfeld 'Erzgebirge'", so die Sprecherin. Gemeint ist das autonome Fahren auf der Strecke Annaberg-Buchholz - Schwarzenberg. Mitarbeitende, die künftig nicht mehr für den Zugverkehr der Erzgebirgsbahn gebraucht würden, könnten innerhalb des DB-Konzerns wechseln.