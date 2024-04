Auf der Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig tauscht die Deutsche Bahn (DB) ab Mitte Mai rund 44.000 Betonschwellen aus. Dadurch müssen sich Reisende auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Die Arbeiten auf 26 Kilometer Länge sollen mit einem speziellen Umbauzug in zwei Bau-Etappen ablaufen, kündigte das Unternehmen an. Der erste Abschnitt Burgstädt - Chemnitz ist vom 20. Mai bis 10. Juli geplant. Danach folgt der längere Bauabschnitt 2: Geithain - Burgstädt vom 5. August bis 18. Oktober 2024.

Mit dem Austausch der Schwellen will die Bahn den Zugverkehr im Kulturhauptstadtjahr 2025 nach Chemnitz verlässlich absichern. "Hintergrund ist das Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen am 3. Juni 2022. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren schadhafte Betonschwellen Ursache des tragischen Unfalls", informierte die Bahn. Fünf Menschen waren beim Zugunglück gestorben, 78 verletzt worden. Materialuntersuchungen hätten gezeigt, dass eine bestimmte Gesteinsart in den Betonschwellen mitursächlich für die Schäden sei.