Wettbewerb Pinsel und Bürsten treten im Erzgebirge gegen Nussknacker und Co. an

Hauptinhalt

Das Erzgebirge ist das Weihnachtsland schlechthin. Engel, Bergmann, Pyramide - so ist die Region bekannt. Aber auch Bürsten und Pinsel treten von hier die Reise in alle Welt an. Das soll jetzt bekannter gemacht werden.